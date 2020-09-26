القانونية النيابية تقدم تقريرها حول الدوائر الانتخابية

قدمت اللجنة القانونية النيابية، السبت، تقريرها حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات. وجاء في تقرير اللجنة الذي اطلعت عليه الخليج 365، ان "مقترحاً محالاً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسطر عليه مجموعة من تواقيع اعضاء مجلس النواب ورد الى اللجنة". واضافت ان "المقترح يتضمن إجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البايومترية حصرا".

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