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ما صوت عليه مجلس النواب اليوم

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صوت مجلس النواب، السبت، على اضافة فقرات جديدة في قانون انتخابات مجلس النواب.

وصوت جلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية.

 

كما صوت على فقرة بعدم جواز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان.

 

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وصوت على فقرة بإلالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ والصادر من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ من الدستور

 

 

وصوت مجلس النواب على فقرة تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق المكونات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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