الحلبوسي يدعو القوى السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، القوى السياسية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، ان "رئاسة مجلس النواب جاهزة لعرض صيغة قانون الانتخابات في اي وقت". واضاف : "تسلمنا طلباً بتأجيل فقرة اكمال التصويت على القانون الى يوم محدد خلال هذا الاسبوع"، داعياً القوى السياسية الى "تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية".



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