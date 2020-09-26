مصدر يكشف للسومرية نيوز ما يجري حاليا داخل جلسة مجلس النواب

كشف مصدر سياسي، السبت، ما يجري حاليا داخل جلسة مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة البرلمان، بسبب عدم وصول رؤساء الكتل لاتفاق حول القانون"، مبينا ان "جلسة اليوم ستكون فقط مناقشات وقراءة لمواد القانون".

واضاف ان "سائرون والحكمة وتحالف القوى اعلنوا دعمهم لمقترح اختيار الدوائر المتعددة مابين 3-5 اما كتل اخرى فقد طالبوا بتاجيل التصويت على الجداول لحين التوافق"، مشيرا الى ان "التركمان طالبوا بوضع خصوصية لمحافظة كركوك ونفس الحال نواب نينوى طالبوا بخصوصية للمحافظة".

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واكد ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن دعمه للدوائر المتعددة، فيما رفض الديمقراطي الكردستاني إعطاء اي استثناء الى اي محافظة"، لافتا الى ان "تحالف النصر مع الدوائر المتعددة".

وتابع ان " دولة القانون قدم مقترح بتقسيم محافظات العراق على شكل أ-ب-ج وحسب الكثافة السكانية".