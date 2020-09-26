نائب يدعو الكتل لان تكون على مستوى المسؤولية بشأن قانوني الانتخابات والموازنة

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365 ، ان "على القوى السياسية ان تكون على مستوى الوعي والمسوؤلية وان تكون فعلا ممثلة للمحافظات".

واضاف "اتمنى ان يكون استماع للامانة العامة من القيادات العليا ومن اعضاء مجلس النواب الممثلين الحقيقيين لهذه المحافظات لتدارك مايجري في كل الامور سواء على مستوى قانون الانتخابات او الموازنة وجميع الالتزامات وعلى مستوى التعامل بالمثل وان تكون فعلا رجالات دولة وممثلين لتلك المحافظات".



واستدرك الصيادي "اما العشوائية والتخبط الذي نعيشه الان وحركة التسقيط والضد النوعي والازاحة فهي سياة مرفوضة رفضا قاطعا ومطلقا ومن المعيب جدا ان نتكلم بهذا الموضوع".