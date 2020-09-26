وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في طهران

التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، نظيره الايراني، محمد جواد ظريف في العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك".
ووصل صباح اليوم السبت، وزير الخارجية فؤاد حسين إلى إيران، في أول زيارة يجريها إلى طهران منذ تسلمه منصبه.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أن حسين سيزور إيران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين خاصة نظيره محمد جواد ظريف لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية.
ووصل صباح اليوم السبت، وزير الخارجية فؤاد حسين إلى إيران، في أول زيارة يجريها إلى طهران منذ تسلمه منصبه.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أن حسين سيزور إيران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين خاصة نظيره محمد جواد ظريف لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية.
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