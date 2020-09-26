الخليج 365 تنشر مقترح القانونية النيابية لتقسيم الدوائر الانتخابية

تنشر الخليج 365، اليوم السبت، مقترح اللجنة القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية حسب النسبة السكانية للمحافظة يتم دراستها حاليا، والذي اشار ان لكل ٤ مقاعد دائرة انتخابية واحدة. في ادناه نسخة من المقترح: Advertisements وكان النائب عن تحالف "عراقيون" علي البديري كشف، قبل أيام، عن مقترح تقدم به تحالفه إلى القوى السياسية بشأن قضية الدوائر الانتخابية المفترض استكمالها في ملحق قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه يتضمن "آلية وسطية" للدوائر المتعددة.

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