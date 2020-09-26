نائب يتوقع عقد جلسة اليوم بنصاب مكتمل

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، "نرجح عقد جلسة البرلمان اليوم بنصاب مكتمل فالحضور حاليا تجاوز ال120 نائبا وهنالك استمرار بدخول النواب، ونحن بانتظار استكمال باقي الكتل اجتماعتها ودخول الجلسة التي تشهد حتى اللحظة استمرار لدخول اعضاء البرلمان من كتل مختلفة بغية حسم القانون (قانون الانتخابات) في جلسة اليوم وعدم تاجيله لوقت آخر نتيجة لحراجة الوقت والحاجة لاستكماله في وقت مبكر لفسح المجال امام مفوضية الانتخابات لاستكمال اجراءاتها".



وأضاف البديري أن "هناك عدة خيارات مطروحة حتى الآن لشكل الدوائر المتعددة مع وجود رغبة من بعض الكتل لاعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة، لكن الخيار الاقرب للدوائر الانتخابية هي الدوائر المتعددة الوسطية مع وجود حاليا بعض الملاحظات لدى نواب بعض المحافظات حول الية توزيع الاقضية على تلك الدوائر"، مرجحا "حسم هذا الامر خلال المباحثات الجارية الان والانتهاء من وضع الجداول النهائية الملحقة بالقانون للتصويت عليها".

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