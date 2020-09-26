البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قررت رئاسة مجلس النواب، السبت، تأجيل جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد قررت رئاسة البرلمان تأجيل عقد الجلسة لمدة نصف ساعة". جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لإكمال فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.



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