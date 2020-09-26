قبيل 'جلسة الحسم'.. نائب: الدوائر المتوسطة هي الأقرب

قال النائب عن تحالف عراقيون حسين عرب، السبت، إن النواب سيحضرون جلسة اليوم لحسم ملف الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن الدوائر المتوسطة هي الأقرب إلى الإقرار.
وذكر عرب في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "الاتفاق النهائي على شكل الدائرة الانتخابية محسوم والاقرب الى الإقرار هو الدوائر المتوسطة"، مشيراً إلى أن "الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب سيحضرون إلى الجلسة لحسم أمر الدوائر الانتخابية لأننا أمام موقف وطني حقيقي لإقرار الدوائر المتعددة".
وكان النائب عامر الفايز تحدث، أمس الجمعة، عن ثلاثة سيناريوهات تخص جلسة اليوم، أولها عقد الجلسة بشكلها الطبيعي والتصويت على القانون، في حين يتضمن الثاني طرح جميع المقترحات والتصويت عليها ومن يحصل على اعلى الأصوات يتم اعتماده، أما الثالث فهو عدم حضور بعض الأطراف للجلسة أو الانسحاب منها للإخلال بالنصاب وعرقلة الجلسة بغية كسب مزيد من الوقت للمفاوضات.
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