الجزائري: خطواتنا القادمة نحو العمل الجهادي السياسي

وقال الجزائري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجميع يعلم اننا ضحينا وعملنا على اعادة هيبة الدولة بعد ان كان العراق قاب قوسين او ادنى ويشهد لنا القاصي والداني بذالك"، مبينا ان "واجبنا الشرعي والقانوني يحتم علينا ان نبقى جنودا اوفياء لهذا الوطن لا منتا منا بل هو واجب شرعي ووطني".

واضاف ان "ما تآمرنا به المرجعية الرشيدة هو بمثابة تكليف وواجب عيني"، مشيرا الى "اننا ندرك المخططات جميعها، فلهذا نؤكد على هيبة الدولة والنظر الى اعادة المؤسسات الحكومية الى مسارها الصحيحة وكذلك خطواتنا القادمة نحو العمل الجهادي السياسي بعد ان نوهت عليه المرجعية الرشيدة".

وتابع ان "اللغط الذي حصل خلال اليومين المنصرمين ما هي الا زوبعة في فنجان كوننا نحن نعمل بتكليف شرعي وقانوني والمناصب لدينا هي مجرد تكليف وليس تشريف"، داعيا الجميع الى "التاكد من الحقائق لا البت بها دون العودة الى مصادرها لا ان تاخذهم غاياتهم المريضة للانبعاث السموم الحاقدة لمن تصدى ووقف بوجه الارهاب التكفيري".