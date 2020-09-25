مستشار الكاظمي: الاشراف الدولي على الانتخابات يجب ان يحافظ على سيادة العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الهنداوي قوله، ان "الإشراف الدولي يجب أن يكون فعالاً وليس مجرد مشاركة دولية".

واضاف ان "الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق".

واكد الهنداوي، انه "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات ".



واشار الى ان "اجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية وفي مقدمتها حسم قانونها".