مستشار الكاظمي: الاشراف الدولي على الانتخابات يجب ان يحافظ على سيادة العراق

حدد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، الجمعة، شروط الإشراف الدولي على الانتخابات.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الهنداوي قوله، ان "الإشراف الدولي يجب أن يكون فعالاً وليس مجرد مشاركة دولية".
واكد الهنداوي، انه "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات ".
واشار الى ان "اجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية وفي مقدمتها حسم قانونها".
واضاف ان "الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق".
واكد الهنداوي، انه "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات ".
واشار الى ان "اجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية وفي مقدمتها حسم قانونها".
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