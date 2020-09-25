الموقف الوبائي.. تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفيما أشارت إلى تماثل 4505 حالات للشفاء من الوباء، أكدت تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

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