نيمار يتفق مع ميسي بعد الهجوم على برشلونة

برشلونة أعلن أمس الخميس، رحيل سواريز لنادي أتلتيكو مدريد، بعد 6 سنوات داخل الكامب نو.

وقام ميسي، صباح اليوم الجمعة، بتوجيه رسالة وداع لـ سواريز، وانتقد من خلالها إدارة النادي، لكونهم قاموا بطرد سواريز.



وعلق نيمار على المنشور الذي كتبه ميسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من المُدهش!، كيف يفعلون تلك الأشياء؟!".

نيمار تزامل مع سواريز وميسي في برشلونة، لمدة 3 سنوات، قبل أنّ يرحل في صيف عام 2017 لنادي باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

