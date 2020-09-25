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نيمار يتفق مع ميسي بعد الهجوم على برشلونة

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2020-09-25 | 14:45

نيمار يتفق مع ميسي بعد الهجوم على برشلونة

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تفاعل النجم البرازيلي دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان، مع تصريحات زميله السابق، ليونيل نجم هجوم ، حول هجومه على إدارة النادي، بسبب رحيل لويس سواريز.
برشلونة أعلن أمس الخميس، رحيل سواريز لنادي أتلتيكو مدريد، بعد 6 سنوات داخل الكامب نو.

وقام ميسي، صباح اليوم الجمعة، بتوجيه رسالة وداع لـ سواريز، وانتقد من خلالها إدارة النادي، لكونهم قاموا بطرد سواريز.


وعلق نيمار على المنشور الذي كتبه ميسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من المُدهش!، كيف يفعلون تلك الأشياء؟!".

نيمار تزامل مع سواريز وميسي في برشلونة، لمدة 3 سنوات، قبل أنّ يرحل في صيف عام 2017 لنادي باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

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