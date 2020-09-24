'كربلاء الدولي' جاهز للدوري الممتاز ودوري الابطال

رياضة 2020-09-24 | 22:59 204 مشاهدة أكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم، جهوزية ملعب كربلاء الدولي 30 الف متفرج لاستقبال مباريات كرة القدم للموسم 2020-2021.



وافتتح ملعب كربلاء في العام 2016، وفق طراز معماري يحاكي الملاعب الأوروبية ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، فضلا عن ملعبين ملحقين لأغراض التدريب، الأول بسعة ألفي متفرج والثاني 500، ومرافق وأخرى. وقال مسلم في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالاستعداد المبكر للاحداث الرياضية ، فان الملعب جاهز من جميع النواحي، وان ملاكات الدائرة والملعب هيأت متطلبات تضييف الفرق وتجهيز الملعب الرئيسي وملاعب التدريب والامور الأخرى".وافتتح ملعب كربلاء في العام 2016، وفق طراز معماري يحاكي الملاعب الأوروبية ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، فضلا عن ملعبين ملحقين لأغراض التدريب، الأول بسعة ألفي متفرج والثاني 500، ومرافق وأخرى. وسبق ان استقبل الملعب العديد من المباريات الرسمية للمنتخبات والفرق العراقية، وابرزها بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات بكرة القدم 2019.

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