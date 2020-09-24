زوج يطعن زوجته في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ

افاد مصدر امني، الخميس، بأن رجلا طعن زوجته في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "اثناء خروج الزوج والزوجة من غرفة الباحث الاجتماعي في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ، اقدم الزوج على طعن زوجته ما ادى الى اصابتها بجروح".
واضاف انه "تم توقيف الزوج وإجراء اللازم بحقه، ونقل الزوجة للمستشفى لاخذ العلاج اللازم".
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