ونشرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من الصدر على فيس بوك منشورا تابعته السوموية نيوز، "بعد أن تبرأت جميع الفصائل من المليشيات الوقحة وغير المنضبطة مشكورين، فعليهم بكشفهم ومحاسبتهم فوراً".
واضاف ان ذلك يكون "بالتعاون مع الاجهزة الامنية"، مؤكدا ان "الشعب لازال منتظراً لذلك، وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الصدر: على الفصائل الكشف عن المليشيات الوقحة وغير المنضبطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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