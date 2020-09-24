مقرب من الصدر: على الفصائل الكشف عن المليشيات الوقحة وغير المنضبطة

ونشرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من الصدر على فيس بوك منشورا تابعته السوموية نيوز، "بعد أن تبرأت جميع الفصائل من المليشيات الوقحة وغير المنضبطة مشكورين، فعليهم بكشفهم ومحاسبتهم فوراً".

واضاف ان ذلك يكون "بالتعاون مع الاجهزة الامنية"، مؤكدا ان "الشعب لازال منتظراً لذلك، وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين".