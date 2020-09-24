الاعلام الامني تعلن نتائج عملية 'الحدود الفاصلة' التي انطلقت اليوم

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن نتائج عملية "الحدود الفاصلة" التي انطلقت صباح اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية المشتركة في عملية الحدود الفاصلة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، تمكنت في محور قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على حقل للعبوات الناسفة احتوى على ٢٤ عبوة بلاستيكية سعة (۲۰) لتر، وقد تم تدميرها من قبل سرية الهندسة".

وأضافت "نتائج محور قيادة عمليات ديالى، فكانت العثور على وكرين احدهما في قرية البو غنام بداخله مواد غذائية وملابس"، مشيرة الى أن "في محور المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك، فقد عثرت على وكرين يحتويان افرشة ومواد طبية ودراجة نارية، كما تم العثور على وكر من قبل اللواء الثالث في الرد سريع يحتوي درع وجعية عتاد، كما جرى تدمير وكر اخر يحتوي مواد غذائية وتجهيزات، وقد بلغ عدد الأوكار التي تم العثور عليها للمحاور كافة (۱۳) وكراً فضلاً عن نفق".