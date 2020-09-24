نفط الوسط يقرر عدم الالتزام بأي بروتوكول تعاون مع النجف

وكان نفط الوسط قد اعلن ضم كرار جاسم رسمياً، ليتبعه بيان شديد اللهجة من قبل ادارة النجف.

وذكرت ادارة النادي في بيان ان "إدارة نفط الوسط تحملت وقع سهام مفردات بيان إدارة نادي النجف ولم نتعامل بردات الفعل ومنحنا المساحة الكافية لعقلاء المدينة ووجوهها الرياضية التي أخذت زمام مبادرة قطع رأس الفتنة، لكن للأسف لم نرى من إدارة نادي النجف التزام بتصحيح المسار واخذتهم العزة بالأثم دون الركون للغة العقل والمنطق".



واوضحت "لا نريد النفخ بركام الأزمة وإنعاش فتيلها مجددا بقدر ما نود الحفاظ على كيان النادي الذي نمثله والذي مست كلمات بيان إدارة نادي النجف شخوصه الملتزمين تماما بعمق العلاقة الأخوية بين الناديين ولا نريد التعقيب على حالات مماثلة بانتقال لاعبينا لنادي النجف دون أي ضجيج بل سعينا لإظهار حقيقة نقاء قلوبنا لجماهير النجف المعتدلة وإدارة ناديهم وكذلك التزامنا للعقلاء الذين تحركوا أمس بمحاولات مسؤولة ومن باب الحرص لردم الهوة بين الطرفين لكن وبكل أسف دون اذعان الطرف الآخر".وتابعت "عليه وبعد تمسك إدارة النجف ببيانها ذو الحروف الناقمة نود أن نعتذر لمن تدخل وسيطا وكذلك لجمهور النجف الواعي الذي لم ننسى وقفته مع نادينا في ليلة التتويج باللقب ونعلن من الآن عدم التزامنا بأي اتفاق وبروتوكل تعاون وسنتعامل مع نادي النجف بالطريقة ذاتها الذي يتعامل بها مع نفط الوسط من باب الاعتدال دون ضياع حق لمن تتحمل الإدارة مسؤوليتهم من عاملين في أسوار عندليب الفرات الأوسط وشكرا لكل منصف حلل الكلمات ووقف مع الحق دون ميول شخصية وتعصب ناديوي".