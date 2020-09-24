بالوثيقة.. اعادة العمل بالاجازات الاعتيادية للداخلية والدفاع والاجهزة الامنية

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن اعادة العمل بنظام الاجازات الاعتيادية لوزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والاجهزة الامنية. وأدناه نص الوثيقة:

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