النقل تعلن تعليق رحلات الناقل الوطني مع ايران بدءاً من 25 أيلول الحالي

اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تعليق رحلات الناقل الوطني مع ايران بدءاً من 25 أيلول الحالي.



وأضافت الوزارة أن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران اعتباراً من 25/9/2020 لغاية 9/10/2020 بناءً على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الايرانية الى الجانب العراقي".وأضافت الوزارة أن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية"، مجددة "التزامها الكامل بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين".

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