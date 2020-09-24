بالوثيقة.. الاعلام والاتصالات ترحب بقرار تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات

رحبت هيئة الاعلام والاتصالات، الخميس، في بيان لها بقرار البرلمان تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات. وصوت مجلس النواب، الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات. وأدناه نص بيان الهيئة:

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