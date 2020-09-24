البرلمان يرفع جلسته الى السبت المقبل

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، الى السبت المقبل. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365 ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع جلسة اليوم الى السبت المقبل". وثوت المجلس بجلسته اليوم على مشروع قانون نقابة التمريض.

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