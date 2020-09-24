كشف مصدر برلماني، الخميس، عن مقترح يتم تداوله داخل اروقة النقاشات السياسية بشأن الصيغة التوافقية للدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مؤكداً أن المقترح في حال التوافق عليه سيعرض بجلسة السبت للتصويت.
ويتضمن المقترح بحسب ما قاله المصدر في حديث لـ الخليج 365، "تقسيم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة وتكون كل دائرة بمجموع اربعة مقاعد بضمنها كوتا النساء ذات الكثافة السكانية العالية وتستكمل المقاعد المخصصة للمحافظة في الدائرة الأقل عددا لتكون الدائرة الأخيرة والتي تكون الأبعد عن مركز المدينة وذات كثافة سكانية اقل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر برلماني يكشف عن مقترح يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.