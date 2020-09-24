مصدر برلماني يكشف عن مقترح يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

كشف مصدر برلماني، الخميس، عن مقترح يتم تداوله داخل اروقة النقاشات السياسية بشأن الصيغة التوافقية للدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مؤكداً أن المقترح في حال التوافق عليه سيعرض بجلسة السبت للتصويت.

ويتضمن المقترح بحسب ما قاله المصدر في حديث لـ الخليج 365، "تقسيم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة وتكون كل دائرة بمجموع اربعة مقاعد بضمنها كوتا النساء ذات الكثافة السكانية العالية وتستكمل المقاعد المخصصة للمحافظة في الدائرة الأقل عددا لتكون الدائرة الأخيرة والتي تكون الأبعد عن مركز المدينة وذات كثافة سكانية اقل".

كما "تقسم أصوات ناخبي المحافظة على عدد الدوائر بالتساوي وبحسب مراكز التسجيل المتقاربة لإكمال الدوائر القياسية ذات الأربعة مقاعد وتكون مجموع الأصوات المتبقية لصالح الدائرة الانتخابية الأبعد عن مركز المحافظة"، كما "يكون التصويت للنازحين ومهجري الخارج لصالح الدوائر التي تهجروا منها في المحافظة وعلى الحكومة ومفوضية الانتخابات اجراء كل ما يلزم لإكمال التحديث البايومتري ١٠٠٪؜).