اخبار العالم / اخبار العراق

مصدر برلماني يكشف عن مقترح يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مصدر برلماني، الخميس، عن مقترح يتم تداوله داخل اروقة النقاشات السياسية بشأن الصيغة التوافقية للدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مؤكداً أن المقترح في حال التوافق عليه سيعرض بجلسة السبت للتصويت.

ويتضمن المقترح بحسب ما قاله المصدر في حديث لـ الخليج 365، "تقسيم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة وتكون كل دائرة بمجموع اربعة مقاعد بضمنها كوتا النساء ذات الكثافة السكانية العالية وتستكمل المقاعد المخصصة للمحافظة في الدائرة الأقل عددا لتكون الدائرة الأخيرة والتي تكون الأبعد عن مركز المدينة وذات كثافة سكانية اقل".

 

كما "تقسم أصوات ناخبي المحافظة على عدد الدوائر بالتساوي وبحسب مراكز التسجيل المتقاربة لإكمال الدوائر القياسية ذات الأربعة مقاعد وتكون مجموع الأصوات المتبقية لصالح الدائرة الانتخابية الأبعد عن مركز المحافظة"، كما "يكون التصويت للنازحين ومهجري الخارج لصالح الدوائر التي تهجروا منها في المحافظة وعلى الحكومة ومفوضية الانتخابات اجراء كل ما يلزم لإكمال التحديث البايومتري ١٠٠٪؜).
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر برلماني يكشف عن مقترح يخص الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا