الخارجية الأميركية: وجودنا العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران

وقال هيل في تصريحات صحفية نقلتها عدد من وسائل الاعلام وتابعتها الخليج 365، إن "وجودنا العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران إضافة الى مهمة القضاء على داعش".

واشار الى ان دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني يأتي ضمن استراتيجيتها لمواجهة حزب الله".