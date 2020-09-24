الخارجية الأميركية: وجودنا العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران

اكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، ان وجود الجيش الاميركي في العراق ياتي لمواجهة نفوذ إيران والقضاء على "داعش".
وقال هيل في تصريحات صحفية نقلتها عدد من وسائل الاعلام وتابعتها الخليج 365، إن "وجودنا العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران إضافة الى مهمة القضاء على داعش".
واشار الى ان دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني يأتي ضمن استراتيجيتها لمواجهة حزب الله".
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