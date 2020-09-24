'محافظة منكوبة'.. نائب: المثنى ترزح تحت خط الفقر وعلى الحكومة تحسين أوضاعها

ومضى الشعلان إلى القول إن "الأصعب منذ ذلك أن الحكومات العراقية خلال 15 عاماً مضت مارست نوعاً من الحيف والإهمال في موازناتها السنوية مثلما سيحدث في موازنة العام المقبل"، مضيفاً: "نذكر الحكومة بان السماوة لها حقوق في هذا البلد كما يقدم أبناؤها واجباتهم".
وأكد على ضرورة أن "تخصص الحكومة تخصيصات مالية لتحسين وضع السماوة خصوصاً ما يتعلق بالأجور المحاضرين الذين لم يتسلموا (رواتبهم) أكثر من ستة أشهر، وأيضاً موظفي المقاييس الذين يعانون هم من عدم استلام مستحقاتهم قرابة خمسة أشهر، فضلاً عن الفلاحين الذين يعانون من الاهمال الحكومي في زمن الحكومات المتعاقبة وعدم استلام مستحقاتهم بعد إنتاج محصول الحنطة والشعير".
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