العراق يخرج من قائمة الدول عالية الخطورة

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، انها نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صنّف العراق بأنه من الدول عالية الخطورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والامن في الاتحاد الاوروبي وشخصيات اخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من اللائحة كلياً في وقت قريب جدا".

وأضاف ان "الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها الى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الاخرى"، مشيرا الى ان "رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة".

Advertisements

ووجه وزير الخارجية فؤاد حسين رسالة لنظرائه في بلدان الاتحاد الاوروبي استغرب فيها من ادراج العراق ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب.