بالوثيقة.. سؤال برلماني الى وزارة الخارجية

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم النائب حامد عباس الموسوي تتضمن سؤالاً برلمانياً الى وزارة الخارجية بشأن تسمية لقمان الفيلي رئيساً للدائرة القانونية في الوزارة. وأدناه نص الوثيقة:

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