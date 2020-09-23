العراق يسجل أعلى اصابات بكورونا في يوم واحد

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ايلاف من لندن: سجل العراق الاربعاء اعلى اصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد منذ دخول الجائحة الى البلاد في فبراير الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 8754 حالة، في وقت دعت ايران مواطنيها الى عدم التوجه الى العراق.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو اعلى عدد من الاصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد في 24 فبراير الماضي ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 332 الفا و635 اصابة.

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" الى تسجيل 3231 حالة شفاء ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 264 الفا و988 حالة فيما تم تسجيل 72 وفاة خلال الساعات نفسها ليرتفع عدد الوفيات بالوباء الى 8754 حالة وفاة.

ايران تدعو مواطنيها الى عدم التوجه الى العراق

والاربعاء، دعت ايران مواطنيها الى عدم زيارة العراق في الوقت الحاضر بأي شكل كان بعد ان منعت الحكومة العراقية استقبال أي شخص من خارج البلاد.

وطالب السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي من مواطني بلاده بعدم التوجه إلى الحدود العراقية بأي شكل من الأشكال.. وقال في تغريدة على "تويتر" إن "الحكومة العراقية منعت دخول جميع الزوار الأجانب هذا العام".

وكانت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة قد قررت في 19 من الشهر الحالي عدم استقبال الزائرين من أي دولة في العالم وذلك مع اقتراب إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، حيث يتضرر من القرار الايرانيون الذين يشارك حوالي المليوني شخص منهم سنويا في احياء هذه المناسبة في المدينة، والتي تصادف هذا العام في الثامن من الشهر المقبل .

وقد حاول المئات من الايرانيين اختراق حدود بلادهم مع العراق الاسبوع الماضي الا ان قوات حرس الحدود العراقية قد تصدت لهم ومنعتهم من الدخول وشددت من الرقابة على المعابر الحدودية بين البلدين.

وتعتبر ايران البلد الاكثر تضررا بجائحة كورونا في الشرق الاوسط حيث سجلت الاربعاء

184 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالوباء في البلاد 24 الفا و840 شخصا.. اضافة الى تسجيل 3605 حالات إصابة جديدة في اليوم نفسه ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة 432 الفا و798 حالة.

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الصحة العراقية تحدد الفئات المشمولة بعلاج كورونا

ومن جهتها، حددت وزارة الصحة العراقية الأربعاء الفئات التي لديها الأولوية بالحصول على لقاح كورونا بينما أفصحت عن الإجراءات بشأن العام الدراسي الجديد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي إن "العراق من أول الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وهناك 50 شركة باشرت تصنيع اللقاح".. مشيراً، إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة وافقت على تخصيص المبالغ اللازمة لتوفير اللقاح وفي حال إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية فإن الكمية التي سيحصل عليها العراق كافية لتغطية 20 بالمئة من مجموع السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة.

واوضح الوزير في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعتها "ايلاف" أن "الفئات التي ستكون لها الأولوية بالحصول على اللقاح هم كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً وذوو الامراض المزمنة فضلا عن منتسبي الاجهزة الامنية بصنوفها كافة ومنتسبي وزارة الصحة"، لافتا الى انه "بعد انتاج كميات اخرى سيتم توفير اللقاح ليكون كافياً لتغطية جميع ابناء الشعب".

واشار الى تشكيل لجان مع وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد وسط العديد من الخيارات المطروحة مازالت قيد الدراسة من قبل المتخصصين بهذا المجال .

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