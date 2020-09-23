نائب يدعو التربية لاعادة النظر في التغييرات الاخيرة بمناصب الوزارة

دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، الاربعاء، وزارة التربية الى اعادة النظر في التغييرات الادارية التي طالت بعض المدراء العامين ومدراء المديريات وبعض المناصب في الوزارة.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك بعض المواقف السلبية التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض التغييرات الادارية في بعض مناصب وزارة التربية مع وجود علامات استفهام وتحفظ على بعض تلك التغييرات لأسباب مختلفة منها عدم الكفاءة او انعدام الجدوى من بعض تلك التعديلات".



واضاف، اننا "من باب المسؤولية الوطنية والاخلاقية فإننا ندعو لجنة التربية البرلمانية الى التحرك على الوزارة والتنسيق معها لدراسة طبيعة تلك التغييرات وما هي الجدوى منها، وفي الوقت نفسه فإننا ندعو وزارة التربية الى الشفافية في هذا الملف واعادة النظر في تلك التغييرات في حال كانت حولها ملاحظات من الجهات المختصة".