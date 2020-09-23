اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، عفى ضرورة ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك للقضاء على فيروس كورونا.
وشدد على " أهمية التخطيط المبكر لضمان العدالة في توزيع اللقاح حين يتاح"، داعيا الدول المتقدمة الى "مساعدة الدول النامية في مواجهة الوباء".
وبين صالح، ان " العراق واجه قبل وبعد ظهور كورونا وباء لا يقل فتكاً على العالم وهو الارهاب والفساد"، داعيا المجتمع الدولي إلى" المساعدة في الكشف عن الأموال المهربة والفاسدين".
واضاف ان "هؤلاء الفاسدين يقومون بتهريب الأموال لتمويل المجاميع الخارجة عن القانون والمتطرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك للقضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.