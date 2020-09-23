رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك للقضاء على كورونا

وقال صالح في كلمة العراق خلال اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75، إنه "يجب تعاون الجميع في الدول المتقدمة لتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة لمواجهة الوباء".

وشدد على " أهمية التخطيط المبكر لضمان العدالة في توزيع اللقاح حين يتاح"، داعيا الدول المتقدمة الى "مساعدة الدول النامية في مواجهة الوباء".



وبين صالح، ان " العراق واجه قبل وبعد ظهور كورونا وباء لا يقل فتكاً على العالم وهو الارهاب والفساد"، داعيا المجتمع الدولي إلى" المساعدة في الكشف عن الأموال المهربة والفاسدين".

واضاف ان "هؤلاء الفاسدين يقومون بتهريب الأموال لتمويل المجاميع الخارجة عن القانون والمتطرفة".