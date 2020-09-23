المستشفيات الحكومية منذ ثمانينات القرن الماضي بنايات قديمة لم تشهد جديدا لها. المستشفيات التركية والالمانية عقود يشوبها الفساد من دون جدية للحلول الحكومية المتعاقبة. استيراد المستلزمات الصحية والعلاجات الطبية انخفض الى النصف... ولا يمكن للنظام الصحي في البلاد بتقديم خدمات صحية ترتقي الى مستوى طموح المواطن. التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تحديات ومطبّات وشبهات فساد... واقع المستشفيات الحكومية في العراق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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