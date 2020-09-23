نائب يستبعد التصويت على قانون الانتخابات السبت المقبل إلا بحالة واحدة

وقال الركابي في حديث لـ الخليج 365، ان "المادة 15 من قانون الانتخابات أصبحت معضلة، وبشكل خاص ما يتعلق بالدوائر الانتخابية"، مبينا ان "هناك آراء متعددة ما بين دائرة واحدة او دوائر متعددة او دوائر متوسطة".وأضاف الركابي، ان "الانتخابات المبكرة يجب ان تكون من خلال الدائرة الواحدة لكل محافظة"، لافتا الى ان "الدوائر المتعددة بحاجة الى وقت طويل ولا يمكننا في تاريخ السادس من حزيران العام المقبل إجراء الانتخابات بحال اعتمدنا الدوائر المتعددة".

ولفت الى ان "الدوائر المتعددة بحاجة الى اعادة ترتيب واحصاء للمناطق ومفوضية الانتخابات غير جاهزة في هذا الجانب"، مشددا على انه "من المستبعد ان يتم التصويت على الجداول في جلسة السبت المقبل على اعتبار ان هذا القانون مهم ويحتاج الى توافق سياسي بين جميع الاطراف كي نقف على واقع حقيقي لعدم تعريض البلد الى كارثة جديدة".



وكانت رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على قانون الانتخابات.