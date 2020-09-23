حصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن طلباً بسحب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، من مجلس النواب لإجراء "بعض التعديلات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الحكومة تطلب سحب مشروع قانون الموازنة من البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.