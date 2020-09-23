رسمياً.. عدي الربيعي رئيساً لاتحاد الجودو بقرار قضائي

رياضة 2020-09-23 | 12:37 0 مشاهدة أصدرت محكمة البداءة التابعة لمجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد، قرارا قضائيا يقر بشرعية رئاسة عدي طارق الربيعي للاتحاد العراقي للجودو.



وأوضح ان "المحكمة اكدت الاعتراف بمصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على نتائج الانتخابات كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية المصادقة وتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات بحسب قانون الاتحادات وذكر بيان للاتحاد العراقي للجودو تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المحكمة أصدرت قرارها بإلزام المشكو منه سمير صادق الموسوي بعدم معارضته عدي الربيعي برئاسته للاتحاد وفوزه بالانتخابات التي جرت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠".وأوضح ان "المحكمة اكدت الاعتراف بمصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على نتائج الانتخابات كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية المصادقة وتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات بحسب قانون الاتحادات الرياضية رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦". وتابع البيان ان "المحكمة رفضت الدفوعات المقدمة من الموسوي والتي بين فيها اعتراف الاتحاد الدولي للجودو، فضلا عن وزارة الشباب والرياضة برئاسته للاتحاد، مؤكدة ضرورة التعامل والاعتراف بنتائج انتخابات الاتحادات الرياضية التي حصلت على مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية وفقا للقانون النافذ". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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