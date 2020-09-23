لتبدين أطول في الصّور اتّبعي هذه النصائح!

إذا كنتِ من صاحبات القامة الصغيرة، فقد تسعين أحياناً لأن تظهري أطول في الصور. الطريقة الأكثر شيوعاً لتحقيق هذا الهدف هي إنتعال الكعب العالي، لكن هناك طرق أخرى كثيرة وبعيدة عن الأزياء تساعد في خلق وهم بجسم ممشوق وأطول في الصور. عوامل عدّة تدخل في تشكيل أيّة صورة، منها الإضاءة، الألوان، الخلفيّة والزاوية. كلّها عوامل تؤثّر على شكلكِ وقد تظهرك أطول أم أقصر. من هنا، إليك حيل ونصائح تساعد في زيادة الطول في الصور.

7 حيل ونصائح تساعد في زيادة الطول في الصور



اختيار الزاوية المناسبة عند التقاط الصورة خطوة دقيقة جداً. إذا أردت أن تبدي أطول، فاطلبي من المصوّر أن ينحني ويلتقط الصورة من السفل. هذه الخطوة ستساعد في إظهارك أطول وأنحف في الوقت عينه.

من ناحية أخرى، إذا أردت التقاط صورة أثناء جلوسك على الأرض، كرسي أو حتى على الدرج كلّ ما عليك فعله هو إبعاد ساقيك عن بعضهما البعض. مدّيهما إلى الأمام وأرجعي القسم العلوي من جسمك إلى الخلف.

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حركة يديك ووضعيتهما أثناء الوقوف أو الجلوس خطوة دقيقة جداً أيضاً. ضعي يديك فوق رأسك ليبدو القسم العلوي من الجسم أطول. هذه الخطوة تخلق وهم بجسم ممشوق كما نحيف. قد يكون رفع اليدين والتقاط صورة طبيعية خطوة صعبة في البداية لكن جرّبي عدّة مرّات حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة.

إذا أردت التقاط صورة عفويّة، طبيعية وتظهرك أطول في الوقت عينه، حرّكي قدم أمام الأخرى وكأنك تمشين. عند التقاط الصورة تأكدي من أن القدم المواجهة للكاميرا مستقيمة.

هناك حيلة أخرى تساعد أيضاً في زيادة الطول في الصور. كلّ ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات: أرجعي كتفيكِ إلى الوراء لكي تبرزي عظمة الصدر، أبعدي ذراعيكِ قليلاً عن جسمكِ كي لا تلتصقا بالأطراف فتبدوان أكبر (يمكنكِ وضع واحدة على خصركِ) وافتحي ساقيك قليلاً أثناء التقاط الصور لخلق وهم بجسم ممشوق وأطول.