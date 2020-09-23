يوتيوب يحرم بعض مستخدمي آيفون من هذه الميزة الجديدة

يواجه بعض مستخدمي أنظمة iOS 14 الجديدة المخصصة لهواتف آيفون بعض المصاعب من عدم عمل إحدى الميزات الجديدة التي أضيفت إلى هذه الأنظمة.

إن ميزة "PIP" أي صورة داخل صورة التي أضافتها آبل لأنظمة iOS 14 الجديدة لا تعمل عند المستخدمين المجانيين لموقع يوتيوب عبر متصفحات "سفاري". لكن هذه الميزة تعمل عند مستخدمي YouTube Premium الذين يدفعون بدل اشتراك للحصول على ميزات إضافية في "يوتيوب".

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