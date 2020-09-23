ريال مدريد يكشف حقيقة اصابة أوديجارد بفيروس كورونا

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس في ملعب "بينتو فيامارين" مساء يوم السبت المقبل.

وكانت التقارير الإخبارية بالأمس قد أكدت على أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مارتن أوديجارد، قد أصيب بفيروس كورونا رغم عدم الإعلان الرسمي من قبل النادي الإسباني.



واتخذ ريال مدريد قرارًا بعزل أوديجارد حتى تظهر نتيجة العينة، تفاديًا من انتشار الفيروس لأي شخص آخر يتعامل معه.

ولكن البيان الرسمي الصادر منذ قليل من طرف نادي ريال مدريد، أكد سلبية العينة لجميع اللاعبين، وبالتالي، لم يصُاب أوديجارد بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.