2020-09-23 | 12:12
30 مشاهدة
أعلن نادي ريال مدريد نتيجة عينة المسحات الطبية التي خضع لها في الساعات القليلة الماضية من أجل التأكد من سلامة لاعبي الفريق الأول من فيروس كورونا، قبل مباراة الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني.
وكانت التقارير الإخبارية بالأمس قد أكدت على أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مارتن أوديجارد، قد أصيب بفيروس كورونا رغم عدم الإعلان الرسمي من قبل النادي الإسباني.
واتخذ ريال مدريد قرارًا بعزل أوديجارد حتى تظهر نتيجة العينة، تفاديًا من انتشار الفيروس لأي شخص آخر يتعامل معه.
ولكن البيان الرسمي الصادر منذ قليل من طرف نادي ريال مدريد، أكد سلبية العينة لجميع اللاعبين، وبالتالي، لم يصُاب أوديجارد بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف حقيقة اصابة أوديجارد بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.