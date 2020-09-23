وفي خضم الحديث اكدت مديرية المرور بأن دوائر التسجيل تنجز يوميا الاف المعاملات سواء في بغداد او بعض المحافظات، وان الغاية من اعتماد التسجيل الالكتروني هو الحفاظ على التباعد الاجتماعي .
ويرى معنيون ان اعتماد النظام الالكتروني من قبل المؤسسات الحكومية لانجاز معاملات المواطنين ومن بينها دوائر تسجيل المرور لا يجدي نفعا كون خدمة الانترنت في البلاد غير مؤهلة وبانقطاع مستمر .
ويرى معنيون ان اعتماد النظام الالكتروني من قبل المؤسسات الحكومية لانجاز معاملات المواطنين ومن بينها دوائر تسجيل المرور لا يجدي نفعا كون خدمة الانترنت في البلاد غير مؤهلة وبانقطاع مستمر .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مواطنون يناشدون مديرية المرور لترويج معاملاتهم المتوقفة لاكثر من شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.