بالفيديو: مواطنون يناشدون مديرية المرور لترويج معاملاتهم المتوقفة لاكثر من شهرين

وفي خضم الحديث اكدت مديرية المرور بأن دوائر التسجيل تنجز يوميا الاف المعاملات سواء في بغداد او بعض المحافظات، وان الغاية من اعتماد التسجيل الالكتروني هو الحفاظ على التباعد الاجتماعي .

ويرى معنيون ان اعتماد النظام الالكتروني من قبل المؤسسات الحكومية لانجاز معاملات المواطنين ومن بينها دوائر تسجيل المرور لا يجدي نفعا كون خدمة الانترنت في البلاد غير مؤهلة وبانقطاع مستمر .

