تحذير… ملابس النوم قد تكون سبب مرضك!

أشارت دراسة نشرت نتائجها صحيفة Daily Mail البريطانية إلى أن ارتداء البيجاما نفسها لمدة طويلة يمكن أن يؤثر سلباً في الصحة.

وذكر التقرير أن هذا يؤدي إلى نمو بكتيريا ضارة. ونقل عن الأستاذة في London School of Hygiene & Tropical Medicine قولها: "يلتصق قماش البيجاما بجلدنا وهو يحتوي على عدد كبير من الجزيئات. وهي لا تُلحق عادةً الضرر بجلدنا أو بأمعائنا، لكن في بعض الأماكن من أجسامنا يمكن أن تؤدي إلى حدوث المشاكل". وذكرت في هذا السياق الحكاك والالتهابات وغيرها من أسباب الانزعاج.



ومن أجل تجنّب ذلك، دعت إلى تبديل البيجاما بشكل دوري كل 3 إلى 4 مرات بعد ارتدائها، أو مرتين أسبوعياً، وإلى غسلها بطريقة صحيحة.

وفي هذا الصدد، يشدّد الخبراء على ضرورة تبديل هذه القطعة في الصيف أكثر من الشتاء. ورأوا أن هذا يجب أن يتم في موازاة إجراءات أخرى تساعد في الحفاظ على الصحة، ومنها عدم ترتيب السرير فور الخروج منه في الصباح. فمن الضروري تهوئته لكي يتخلص من العث وبعض الجزيئات الضارة.