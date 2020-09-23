بالفيديو: العراق يُلوّح بإعادة اتّباع إجراءات الحجر الصحي

مدير الصحة العامة رياض الحلفي قال إن الوصول بتسجيل اصابات تقارب او تتجاوز أربعة الاف اصابة يوميا جاء نتيجة خرق المواطنين للشروط الوقائية، اذ أن عشرين بالمئة منهم فقط يرتدون الكمامات .

الارتفاع الخطير في عدد الحالات المسجلة بالوباء لم يقتصر على العراق فحسب وانما شمل دولا عدة. اذ كشفت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يتسارع في العالم، مؤكدة تسجيل مليوني اصابة خلال الاسبوع الماضي فقط، يقابله تراجع بعدد الوفيات .



المتحدث باسم رئيس الوزراء اعلن ان نسبة الشفاء في العراق تصاعدت الى نحو ثمانين بالمئة، وانخفاض نسبة الوفيات بكورونا الى اثنان فاصلة سبعة بالمئة، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية يضم وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة عشرين بالمئة من عدد نسماته.

ويرى مراقبون ان تشديد اجراءات الحجر الصحي ليست الحل الامثل لانه لم يأت بنتائج ايجابية في السابق. وسيكبد المواطنين والحكومة خسائر مالية كبيرة، في وقت تمر به البلاد في ظروف اقتصادية صعبة.

