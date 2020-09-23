بالفيديو: العراق يُلوّح بإعادة اتّباع إجراءات الحجر الصحي

الارتفاع الخطير في عدد الحالات المسجلة بالوباء لم يقتصر على العراق فحسب وانما شمل دولا عدة. اذ كشفت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يتسارع في العالم، مؤكدة تسجيل مليوني اصابة خلال الاسبوع الماضي فقط، يقابله تراجع بعدد الوفيات .
المتحدث باسم رئيس الوزراء اعلن ان نسبة الشفاء في العراق تصاعدت الى نحو ثمانين بالمئة، وانخفاض نسبة الوفيات بكورونا الى اثنان فاصلة سبعة بالمئة، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية يضم وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة عشرين بالمئة من عدد نسماته.
ويرى مراقبون ان تشديد اجراءات الحجر الصحي ليست الحل الامثل لانه لم يأت بنتائج ايجابية في السابق. وسيكبد المواطنين والحكومة خسائر مالية كبيرة، في وقت تمر به البلاد في ظروف اقتصادية صعبة.
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