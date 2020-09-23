بالفيديو: أحلام لم تتمكن من حبس دموعها على المسرح

وفي هذا السياق كتبت: "كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟ وبحسب عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين". وأضافت: "أنا سافرت وجيتكم عشان أحتفل فيكم. بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم. لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكراً لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة".

وبعد هذا تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل لها خلال الحفل وتوجهت فيه إلى الجمهور الغائب معبرة عن اشتياقها. وبدا عليها التأثر الشديد حيث لم تتمكن من حبس دموعها ما دفعها إلى التوقف عن الكلام. وتفاعل مع المقطع الكثير من المتابعين الذين تمنوا انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الاحتفالات إلى سابق عهدها. ويشار إلى أن منصة "شاهد VIP" نشرت مقاطع عدة من الحفل.

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