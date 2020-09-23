2020-09-23 | 11:37
0 مشاهدة
اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الوزارة تقف على مسافة واحدة من ميع الأندية والاتحادات الرياضية.
وقال درجال في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إن "وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع الاندية والهيئات الادارية وليس لها اي مصلحة او غرض في الوقوف مع جهة على حساب الاخرى ما بين الاندية او داخل الناد الواحد وتحاول حل جميع القضايا بالطرق القانونية".
وأوضح بالقول، "من لديه اي دليل او اوراق رسمية فيجب عليه تسليمها الى الدائرة القانونية في الوزارة وسنقوم باتخاذ الاجراء اللازم بالسرعة الممكنة بعد التأكد والتدقيق وليس استخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للحديث بل عبر القنوات الرسمية في وزارة الشباب ومن لديه اي اعتراض او تظلم عليه بتقديم اوراقه الرسمية وادلته التي تتعلق بموضوع الاعتراض".
وأوضح بالقول، "من لديه اي دليل او اوراق رسمية فيجب عليه تسليمها الى الدائرة القانونية في الوزارة وسنقوم باتخاذ الاجراء اللازم بالسرعة الممكنة بعد التأكد والتدقيق وليس استخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للحديث بل عبر القنوات الرسمية في وزارة الشباب ومن لديه اي اعتراض او تظلم عليه بتقديم اوراقه الرسمية وادلته التي تتعلق بموضوع الاعتراض".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر درجال: نقف على مسافة واحدة من الجميع وكل القضايا نحلها بالطرق القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.