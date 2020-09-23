فيما شدد نواب على ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون الذي قالوا انه سيسهم في إنهاء عمليات الابتزاز الالكتروني.
لجنة حقوق الانسان البرلمانية، كان لديها مجموعة مقترحات، تعمل من خلالها على ضمان اجراءات قضائية تخصصية اكثر، في مجال المعلوماتية.
التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.
لجنة حقوق الانسان البرلمانية، كان لديها مجموعة مقترحات، تعمل من خلالها على ضمان اجراءات قضائية تخصصية اكثر، في مجال المعلوماتية.
التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: البرلمان يؤجل القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية… والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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