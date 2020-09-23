بالفيديو: البرلمان يؤجل القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية… والسبب؟

فيما شدد نواب على ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون الذي قالوا انه سيسهم في إنهاء عمليات الابتزاز الالكتروني.

لجنة حقوق الانسان البرلمانية، كان لديها مجموعة مقترحات، تعمل من خلالها على ضمان اجراءات قضائية تخصصية اكثر، في مجال المعلوماتية.



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