أمين بغداد يبحث مع رئيس مجلس القضاء إجراءات إزالة التجاوزات

وقال اعلام مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الاربعاء الموافق 23 /9 /2020 ، امين بغداد المهندس منهل الحبوبي".

واضاف أن "الطرفين بحثا الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة وجهود امانة بغداد في اعادة بناء العاصمة واظهارها بالشكل الذي يعكس العمق التأريخي للمدينة".