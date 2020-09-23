أمين بغداد يبحث مع رئيس مجلس القضاء إجراءات إزالة التجاوزات

بحث امين بغداد الجديد منهل الحبوبي، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاربعاء، اجراءات ازالة التجاوزات على املاك الدولة.
وقال اعلام مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الاربعاء الموافق 23 /9 /2020 ، امين بغداد المهندس منهل الحبوبي".
واضاف أن "الطرفين بحثا الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة وجهود امانة بغداد في اعادة بناء العاصمة واظهارها بالشكل الذي يعكس العمق التأريخي للمدينة".
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