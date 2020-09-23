القبض على عنصرين من 'استخبارات داعش' في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاربعاء، إلقاء القبض على عنصرين من "استخبارات داعش" جنوبي بغداد.
وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ببغداد مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية واللذين عملا في مايسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة تحت كنى ابو سالم الموالي وابو حذيفة وهما أشقاء".
واشار البيان الى انه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربا من قضاء الفلوجة الى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".
واشار البيان الى انه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربا من قضاء الفلوجة الى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".
وتابع، "حيث تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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