رئيس مجلس القضاء والسفير الأميركي يبحثان إجراءات محاسبة المعتدين على السفارات

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الأربعاء، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، الاجراءات القضائية لمحاسبة الجهات التي "تعتدي" على البعثات الدبلوماسية.
وقال بيان لاعلام القضاء تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه اليوم الاربعاء، سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر".
واضاف البيان أن زيدان بحث مع تولر "اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم".
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