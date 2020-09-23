وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، "هناك رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات في جلسة السبت المقبل، رغم وجود بعض الملاحظات لدى بعض الأطراف حول جزئيات في أصل القانون والجداول الملحقة".



واضاف البديري، أن "القوى السياسية بدأت مشوار الحوار المكثف لحسم الخلافات حول بعض النقاط في القانون قبل جلسة السبت المقبل والوصول الى حل توافقي يرضي الجميع"، لافتا الى انه "بحال عدم التوصل الى حل توافقي بشأن النقاط والمواد الخلافية فسيتم الذهاب الى الية طرحها جميعا داخل قبة البرلمان والتصويت عليها والخيار الذي يحصل على أعلى الأصوات سيتم اعتماده".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب: سيتم اعتماد الية جديدة بحال عدم الاتفاق على قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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