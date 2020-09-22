باريس: لا يمكن لواشنطن تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على طهران

أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للولايات المتحدة تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي.
وأوضح ماكرون أن "تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات من شأنه أن يقوض وحدة مجلس الأمن وجميع قراراته وسيجازف بزيادة التوتر الإقليمي".
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "وضع إطار عمل ضمن اتفاق 2015 النووي لضمان ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا ويتصدى أيضا لبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".
يذكر أن واشنطن أعلنت من طرف واحد عن عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران السبت الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الدول الأخرى التي لن تلتزم بها.
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