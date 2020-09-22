بالوثائق.. مذكرات قبض بحق المتهمين بخطف الناشط سجاد

تنشر الخليج 365 بالوثائق، إصدار مذكرات قبض بحق المتهمين بخطف الناشط سجاد في محافظة ذي قار.

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجه بإرسال جهاز مكافحة الإرهاب مسنوداً بطيران الجيش إلى محافظة ذي قار للبحث عن الناشط سجاد.

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